زيلينسكي يوجه صفعة قوية لقائد الجيش الأوكراني

قال الجنرال الأوكراني المتقاعد، سيرجي كريفونوس، إن قرار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بإقالة قائد قوات العمليات الخاصة بالجيش الاوكراني شكل ضربة للقائد العام للقوات المسلحة فاليري زالوجني.

وقال كريفونوس: "من وجهة نظري فإن ما نشهده الآن هو عدم احترام وبالدرجة الأولى تجاه قوات العمليات الخاصة من جانب أولئك الذين اتخذوا هذا القرار وعدم احترام تجاه القائد العام للجيش الأوكراني الذي وضع أمام الأمر الواقع”.

وأضاف الجنرال الأوكراني المتقاعد: “هذه صفعة للقوات الأوكرانية وقائدها العام من جانب زيلينسكي".

وتابع: “وفقا للتسلسل العسكري، كان الجنرال خورينكو تابعا لزالوجني بالذات، ولذلك كان ينبغي إبلاغه بهذا القرار مسبقا”.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أوكرانية، نقلا عن مساعد مدير مكتب الرئيس الأوكراني، سيرجي ليشينكو، بأن الأنباء عن تقديم وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، مقترحًا بشأن إقالة القائد العام للجيش الأوكراني، فاليري زالوجني، غير صحيحة .