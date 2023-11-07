عزل زيلينسكي.. تحذير أمريكي عاجل من الإطاحة بالرئيس الأوكراني بعد قرارات كارثية

قال ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، إن تصرفات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يمكن أن تؤدي إلى انقلاب عسكري.

وأضاف جونسون، في مقابلة مع قناة Judging Freedom على منصة “يوتيوب”: "بدأ زيلينسكي في إقالة الجنرالات وكبار العسكريين… أعتقد أن هذا هو الطريق إلى الانقلاب. قد تقول القوات المسلحة الأوكرانية في مرحلة ما: انتظر لحظة، لن نسمح لهذا المهرج بإرسالنا إلى بلادنا".

وأوضح أنهم “في أوكرانيا يدركون أنهم لم يعودوا في دائرة الضوء من قبل واشنطن”.

كما لفت جونسون الانتباه إلى أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، كان بعيدًا جدًا عن الواقع، وأنكر الوضع الصعب على خط المواجهة.

وأضاف: "أوكرانيا لا تتقدم، بل تتراجع. ليس لديها قوة بشرية.. وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".