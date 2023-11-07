عاجل
الحكومة تحمي المواطنين.. خطة ميدانية لردع السائقين المتلاعبين بعد تحريك أسعار البنزين البيئة: ضرورة توحيد الصوت العربي لوضع تغير المناخ في قلب الاحتياجات الإنسانية أخبار التكنولوجيا|كيف ساعد الذكاء الاصطناعي في مواجهة أزمة التغير المناخي؟..ومواصفات خارقة لهواتفOppo Find X القادمة مساعد رئيس المجتمعات العمرانية الجديدة يجري جوله تفقدية بمنطقة غرب المطار بأكتوبر الجديدة أستاذ طاقة: التصعيد في غزة يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عزل زيلينسكي.. تحذير أمريكي عاجل من الإطاحة بالرئيس الأوكراني بعد قرارات كارثية

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، إن تصرفات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يمكن أن تؤدي إلى انقلاب عسكري.

وأضاف جونسون، في مقابلة مع قناة Judging Freedom على منصة “يوتيوب”: "بدأ زيلينسكي في إقالة الجنرالات وكبار العسكريين… أعتقد أن هذا هو الطريق إلى الانقلاب. قد تقول القوات المسلحة الأوكرانية في مرحلة ما: انتظر لحظة، لن نسمح لهذا المهرج بإرسالنا إلى بلادنا".

وأوضح أنهم “في أوكرانيا يدركون أنهم لم يعودوا في دائرة الضوء من قبل واشنطن”.

كما لفت جونسون الانتباه إلى أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، كان بعيدًا جدًا عن الواقع، وأنكر الوضع الصعب على خط المواجهة.

مكتب زيلينسكي يكشف حقيقة الإطاحة بقائد الجيش الأوكراني

زيلينسكي: العدوان الإسرائيلي في غزة أبعد التركيز عن الحرب في أوكرانيا

وأضاف: "أوكرانيا لا تتقدم، بل تتراجع. ليس لديها قوة بشرية.. وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

زيلينسكي أوكرانيا انقلاب عسكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

السيسي يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

موضوعات متعلقة

أين المنظمات الدولية؟.. روسيا ترد على التصريحات الإسرائيلية بشأن ضرب غزة بالنووي

قوات أممية.. جنوب إفريقيا توجه رسالة لدول العالم بشأن الأوضاع في غزة

تصعيد الهجمات.. الرجل الثاني في حزب الله يهدد إسرائيل

من لبنان.. ضربات صاروخية كثيفة تستهدف شمال إسرائيل

الأمم المتحدة: 569 شاحنة مساعدات دخلت غزة منذ 21 أكتوبر الماضي

مكتب زيلينسكي يكشف حقيقة الإطاحة بقائد الجيش الأوكراني

الكشف عن السبب الحقيقي لإرسال أمريكا غواصة نووية إلى الخليج العربي

استقالة رئيس وزراء البرتغال من منصبه بسبب تحقيقات فساد

ترشيحاتنا

السعودية تعلن تأجيل انعقاد القمة العربية الأفريقية بسبب الأوضاع في غزة

رونالدو على موعد مع تحطيم رقم قياسي جديد مع النصر السعودي

فرنسا توجه الشكر لـ مصر للمساعدة في إجلاء مواطنيها من غزة

بيان مهم من حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

توقيع اتفاقيات شراكة لـ4 شركات مع الأعلى لصناعة السيارات لبدء إصدارها بمصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السجائر الجديدة.. ماذا يحدث للجسم عند تدخينها يوميا؟

عيب| تفاصيل اتهامات فاضحة لـ محمد صبحي..وحارس الزمالك يوضح ..القصة الكاملة

عادة يومية تؤثر على الخصوبة لدى الشباب | دراسة صادمة

بعد دفاعها عنه.. من هي زوجة بيومي فؤاد؟

فيديو

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ