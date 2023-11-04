زيلينسكي: العدوان الإسرائيلي في غزة أبعد التركيز عن الحرب في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة “حماس” قد أبعد التركيز عن الحرب في أوكرانيا.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "بالطبع، من الواضح أن الحرب في الشرق الأوسط، وهذا الصراع، يشتت التركيز".

وتستعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لاستقبال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في زيارته التي سيجريها إلى تل أبيب، حيث من المنتظر وصوله أحد يومي الإثنين أو الثلاثاء المقبلين.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن الرئيس الأوكراني، عرض الحضور قبل أكثر من أسبوعين، لكن إسرائيل شعرت أن ذلك سابق لأوانه؛ لأن الحرب لا تزال في مرحلة مبكرة نسبيا، على الرغم من أنها رحبت بزعماء آخرين من جميع أنحاء العالم.

وقال وزير التعليم في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، يوآف كيش، إن "مثل هذه الزيارة، ستبعث برسالة مهمة".

وزعمت القناة العبرية، أن وصول زيلينسكي، والتقاط صورته مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس يتسحاق هرتسوج، وقادة إسرائيليين آخرين؛ “سيرسل رسالة إلى العالم المستنير الذي يتعرض للهجوم، ويقف ضد العالم الأقل استنارة، ويهاجم"، مضيفة أن "ذلك سيشير إلى وجود جبهة موحدة بين إسرائيل وأوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة، ضد المحور الروسي الإيراني".