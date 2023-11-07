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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكتب زيلينسكي يكشف حقيقة الإطاحة بقائد الجيش الأوكراني

فاليري زالوجني
فاليري زالوجني

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، نقلا عن مساعد مدير مكتب الرئيس الأوكراني، سيرجي ليشينكو، بأن الأنباء عن تقديم وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، مقترحًا بشأن إقالة القائد العام للجيش الأوكراني، فاليري زالوجني، غير صحيحة .

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، بأن مساعد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، جينادي تشيستياكوف قتل جراء انفجار قنبلة يدوية في منزله بالقرب من كييف.

وحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية، قالت ماريانا ريفا، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأوكرانية: "في قرية تشايكي، توفي رجل عسكري يبلغ من العمر 39 عامًا في منزله نتيجة التعامل مع الذخيرة بإهمال. وأصيب ابنه البالغ من العمر 13 عامًا بجروح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى".

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وبحسب الصحيفة، فإن تشيستياكوف كان يعمل مساعداً للقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية.

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