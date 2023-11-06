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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أوكرانيا بشأن مصرع مساعد القائد العام للقوات المسلحة

فاليري زالوجني
فاليري زالوجني

أكدت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم الإثنين، أن جينادي تشيستياكوف، مساعد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، توفي نتيجة حادث.

وقالت ممثلة وزارة الداخلية الأوكرانية، ماريانا ريفا، عبر قناة "إسبريسو" التلفزيونية: "بحسب المعلومات التي جاءت من الشرطة وفريق التحقيق الذي وصل إلى مكان المكالمة، فقد كان انفجارا بسبب الإهمال في التعامل مع الذخيرة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، بأن مساعد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، جينادي تشيستياكوف قتل جراء انفجار قنبلة يدوية في منزله بالقرب من كييف.

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وحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية، قالت ماريانا ريفا، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأوكرانية: "في قرية تشايكي، توفي رجل عسكري يبلغ من العمر 39 عامًا في منزله نتيجة التعامل مع الذخيرة بإهمال. وأصيب ابنه البالغ من العمر 13 عامًا بجروح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى".

وبحسب الصحيفة، فإن تشيستياكوف كان يعمل مساعداً للقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية.

القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني كييف

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