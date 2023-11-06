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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن تدمير سفينة روسية كبيرة في البحر الأسود

أرشيفية
أرشيفية

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن الجيش الأوكراني دمر السفينة الصاروخية الروسية “أسكولد”، في حوض بناء السفن في شبه جزيرة القرم بالبحر الأسود.

وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي: “أشكر كل من ضمن التدمير الناجح للسفينة الروسية في حوض بناء السفن في كيرتش”، متحدثا بعد يومين من إعلان كييف أنها نفذت “بنجاح” ضربات في تلك المنطقة.

بدورها، أكدت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، أن أوكرانيا أعلنت تدمير سفينة روسية كبيرة في البحر الأسود.

وفي وقت سابق، هدد وزير المالية الأوكراني، سيرجي مارشينكو، أوروبا بالمهاجرين، وبارتفاع الأسعار في حال حدوث أزمة اقتصادية في أوكرانيا.

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وفي مقابلة مع صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، قال مارشينكو، إن “الأزمة الاقتصادية في أوكرانيا ستكون لها عواقب على أوروبا بأكملها".

وأضاف أن “عواقب الأزمة الاقتصادية ستكون مؤلمة للغاية، ليس فقط بالنسبة لأوكرانيا، ولكن بالنسبة لأوروبا بأكملها، لأنها يمكن أن تكون لها عواقب أيضًا على أوروبا... بسبب الهجرة وبسبب الزيادة الكبيرة في الأسعار في أوروبا، وخاصة بالنسبة لبعض المنتجات الغذائية، ربما للنفط والغاز”.

زيلينسكي شبه جزيرة القرم الجيش الأوكراني البحر الأسود أوكرانيا

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