تطور خطير .. أوكرانيا تهدد أوروبا

هدد وزير المالية الأوكراني، سيرجي مارشينكو، أوروبا بالمهاجرين، وبارتفاع الأسعار في حال حدوث أزمة اقتصادية في أوكرانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، قال مارشينكو، إن “الأزمة الاقتصادية في أوكرانيا ستكون لها عواقب على أوروبا بأكملها".

وأضاف أن “عواقب الأزمة الاقتصادية ستكون مؤلمة للغاية، ليس فقط بالنسبة لأوكرانيا، ولكن بالنسبة لأوروبا بأكملها، لأنها يمكن أن تكون لها عواقب أيضًا على أوروبا... بسبب الهجرة وبسبب الزيادة الكبيرة في الأسعار في أوروبا، وخاصة بالنسبة لبعض المنتجات الغذائية، ربما للنفط والغاز”.

وفي سبتمبر، هدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي بإرسال لاجئين أوكرانيين إذا تم تخفيض المساعدات.