عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. قوات فاجنر تعود للقتال في أوكرانيا

قوات فاجنر
قوات فاجنر

انضم مقاتلون سابقون من مجموعة فاجنر، رسميًا، إلى القوات المسلحة الروسية، وشكلوا وحدة للانضمام مرة أخرى إلى القتال في دونباس، حسبما صرح قائد القوة الجديدة، لوسائل الإعلام الروسية.

وأُطلق على الوحدة، اسم “كاميرتون” (الشوكة الرنانة)، وتم تشكيلها باستخدام مرتزقة سابقين، وهي الآن جزء من مجموعة النخبة من القوات الخاصة الشيشانية “أخمات”، التي انخرطت في صراع موسكو مع كييف منذ البداية تقريبًا.

وظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت، لمقاتلي فاجنر السابقين، وهم يخضعون للتدريب القتالي في قاعدة في دونباس.

وتظهر اللقطات، عناصر الوحدة، وهم يقومون بجولات بطائرات الاستطلاع والقتال بدون طيار، بالإضافة إلى اقتحام مواقع وخنادق دفاعية للعدو، واستخدام المدفعية وقذائف الهاون والدروع الثقيلة في محاكاة قتالية.

قلق كبير في أمريكا.. فاجنر تستعد لتزويد حزب الله بأنظمة دفاع جوي

مفاجأة مدوية.. بوتين يكشف عن سبب تحطم طائرة قائد فاجنر

وقال قائد الوحدة إن المقاتلين عازمون على ”مواصلة عملهم”، بغض النظر عما إذا كانوا يقاتلون ضمن قوات فاجنر العسكرية الخاصة أو القوات النظامية.

فاجنر القوات المسلحة الروسية دونباس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير

تحذير من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن حالة الطقس الغد

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار

بعد قرار إقالة أوسوريو رسميا.. تعرف على مدرب الزمالك الجديد

عمر كمال عبد الواحد ينضم للأهلي | تفاصيل

موضوعات متعلقة

مدير الـ CIA يصل إسرائيل ويجتمع مع رئيس الموساد الإسرائيلي

بيان مفاجئ من نتنياهو بشأن سبب اتخاذ حماس قرار الهجوم 7 أكتوبر

رويترز: وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى تركيا ضمن جولته في الشرق الأوسط

فتح جبهات جديدة من قبل قوات المقاومة.. إيران تحذر إسرائيل

بسب هجوم حماس.. نتنياهو يتراجع عن تصريحات أثارت عاصفة غضب في إسرائيل

زعيم معارضة الاحتلال: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية ولا قوة إقليمية

ضربات صاروخية.. انفجارات عنيفة تهز تل أبيب

إنفجارات عنيفة تهز قاعدة قسرك التابعة للتحالف الدولي في سوريا

ترشيحاتنا

بعد حاملة الطائرات أيزنهاور.. وصول غواصة أمريكية من طراز أوهايو إلى المنطقة

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. السيسي: جهود إغاثة غزة ليست بديلا عن ضرورة وقف إطلاق النار

منها تقليل نسبة الكوليسترول بالدم.. تعرف على فوائد الكوسة

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل مازلت لديها مخططات لتهجير الفلسطينيين ونتينياهو إلي زوال بعد الحرب

دعاء لمن تعسر عليه النوم .. بـ 9 كلمات أوصى بها خالد بن الوليد

سعر BMW 420 موديل 2024 في مصر .. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السلق الأخضر؟

بالخطوات .. طريقة عمل كيك الشاى

لقطة أفشة في مباراة المقاولون| كولر يصب غضبه على اللاعب..والأهلي يقرر توقيع عقوبة عليه..التفاصيل

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

فيديو

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ