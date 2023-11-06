أوكرانيا تخسر الحرب.. والقادة يحذرون من الجمود

في شرق أوكرانيا، ومع اقتراب فصل الشتاء القاسي، يُتوقع تجمد الحركات الكبرى على خطوط الجبهة، حيث قدم أحد الجنود الأوكرانيين قدم تقييمًا قاتمًا للصراع، مشيرًا إلى أن الجبهة بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية المسيطرة على الشرق والجنوب لم تتحرك كثيرًا منذ نوفمبر الماضي.

تصريحات القادة

وأعطي الجنرال فاليري زالوجني، قائد القوات المسلحة الأوكرانية، تقييمًا صريحًا للحرب مع روسيا، معتبرًا أن الجيشين قد وصلا إلى طريق مسدود، وأنه سيكون هناك حاجة إلى اختراق تكنولوجي لتغيير مسار الحرب لصالح أوكرانيا.

التحديات والاستجابات

تعليقات زالوجني ألقت بظلال من الشك على الهجوم المضاد الذي أطلقته أوكرانيا هذا الصيف بعد تخزين الأسلحة الغربية وتدريب المجندين الجدد.

ومع ذلك، لم يحقق الهجوم تقدمًا كبيرًا، ووجد الصحفيون في وكالة فرانس برس الشهر الماضي أن أوكرانيا لا تزال تقاتل القوات الروسية في قرية رئيسية ادعت استعادتها قبل أسابيع.

الدعوات للدعم الدولي

القوات الأوكرانية حثت حلفاءها الغربيين على توفير طائرات مقاتلة من طراز F-16 وصواريخ بعيدة المدى حيث تصطدم المشاة بخطوط دفاعية روسية عميقة وجدوا صعوبة في اختراقها.