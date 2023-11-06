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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة أوروبية توجه طعنة مؤلمة في ظهر أوكرانيا

اوكرانيا
اوكرانيا

علق سفير أوكرانيا لدى بولندا، فاسيل زفاريتش، على بدء إغلاق ثلاث نقاط تفتيش على الحدود البولندية الأوكرانية من قبل وارسو، قائلا: إن هذه الخطوة بمثابة طعنة في ظهر أوكرانيا.

وكتب زفاريتش، على منصة “إكس”: “هذه طعنة مؤلمة في ظهر أوكرانيا التي تعاني من العدوان الروسي.. ممرات التضامن بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي معرضة للخطر.. ندعوكم لوقف الحصار المفروض على الحدود!”.

وفي وقت سابق، هدد وزير المالية الأوكراني، سيرجي مارشينكو، أوروبا بالمهاجرين، وبارتفاع الأسعار في حال حدوث أزمة اقتصادية في أوكرانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، قال مارشينكو، إن “الأزمة الاقتصادية في أوكرانيا ستكون لها عواقب على أوروبا بأكملها".

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وأضاف أن “عواقب الأزمة الاقتصادية ستكون مؤلمة للغاية، ليس فقط بالنسبة لأوكرانيا، ولكن بالنسبة لأوروبا بأكملها، لأنها يمكن أن تكون لها عواقب أيضًا على أوروبا... بسبب الهجرة وبسبب الزيادة الكبيرة في الأسعار في أوروبا، وخاصة بالنسبة لبعض المنتجات الغذائية، ربما للنفط والغاز”.

أوكرانيا بولندا الحدود البولندية الأوكرانية

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