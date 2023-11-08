مواطنونا في أمان.. زيلينسكي يعلن إجلاء 43 أوكرانيا من غزة إلى مصر

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إنه تم إجلاء 43 مواطنا أوكرانيا من غزة عبر معبر رفح إلى مصر.

وأضاف زيلينسكي عبر حسابة على منصة إكس، أن المواطنين الأوكران في أمان الآن في مصر، حيث يقدم لهم الدبلوماسيون الأوكرانيون المساعدة اللازمة.

كما قال زيلينسكي إن أوكرانيا ساعدت في إجلاء 36 مواطنًا من مولدوفا أيضا، مضيفا: "نحن سعداء بمساعدة جارتنا الصديقة مولدوفا".

وقال الرئيس الأوكراني إن المزيد من عمليات الإخلاء مستمرة، وإن سفاراتنا في الاحتلال الإسرائيلي ومصر، وكذلك الوكالات الأخرى ذات الصلة، تعمل جاهدة لإخراج المزيد من مواطنينا من غزة.

ومن جهته، قال سفير أوكرانيا لدى إسرائيل، يفجين كورنيتشوك، يوم الثلاثاء، في بيان مشترك مع وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية أوكرينفورم، إن إسرائيل وافقت على إجلاء 367 شخصًا.

وقال كورنيتشوك: "آمل أن نتمكن من الانتهاء من سحب الجميع يوم الخميس".

في الشهر الماضي، قال أوليج نيكولينكو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، إن هناك حوالي 200 أوكراني يريدون إجلائهم من غزة.