لإنقاذ أوكرانيا.. زيلينسكي يحاول الاتصال بترامب لإجراء مفاوضات |تفاصيل

ذكرت صحيفة “سترانا” الأوكرانية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يريد الاتصال بالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لإجراء مفاوضات.

وأوضحت صحيفة “سترانا”، أن "ترامب يسيطر الآن من خلال الأغلبية الجمهورية، على مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي، الذي يمنع تخصيص الأموال لأوكرانيا… مكتب زيلينسكي يتفهم ذلك، وبالتالي يحاول تنظيم محادثة مباشرة بين ترامب وزيلينسكي".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز، إنه بإمكانه إقناع روسيا وأوكرانيا بإنهاء الحرب في غضون 24 ساعة.

أوضح ترامب: “أتفق جيدًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأود أن أخبر بوتين أنه يتعين عليك تسوية، كما أود أن أخبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يتعين عليك تسوية أيضا”.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق ترامب : “أود أن أقول لأحدهم إنك ستتحمل بالمال، سأخبر الآخر أنك لن تحصل على أي أموال، وسأحصل على تسوية في غضون 24 ساعة”.