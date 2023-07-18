ترامب: بايدن رئيس فاسد وغير كفء يجر أمريكا إلى حرب عالمية ثالثة

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن، فاسد وغير كفء ويجر الولايات المتحدة إلى الحرب العالمية الثالثة.

وقال ترامب، إن “بايدن رئيس فاسد وغير كفء يجر البلاد إلى حرب عالمية ثالثة… إدارة بايدن تسببت في وضع خطير في الجيش، حيث يفتقر سلاح الجو الأمريكي إلى المتطوعين”.

ومنذ قليل، وعد ترامب، بمطالبة أوروبا بسداد النفقات الأمريكية للمساعدة في أوكرانيا، حال فوزه في انتخابات الرئاسة.

وقال: “سأطلب من أوروبا أن تسدد لنا تكاليف استعادة مخزونات الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا. يجب أن يفعلوا ذلك الآن، لكن جو بايدن ضعيف للغاية، ولا يحظى بالاحترام".