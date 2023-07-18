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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهمة جديدة تلاحق ترامب ومصادر تكشف الكواليس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تهمة جديدة بتزييف ومحاولة الغاء انتخابات 2020 والتي فاز بها الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

وأخبر المحامي جاك سميث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، أنه من المقرر ان يجرى التحقيق معه في  سعيه لإلغاء انتخابات 2020 ، حسبما أفادت مصادر مطلعة لشبكة ABC News.

وتلقى ترامب خطابًا من سميث قبل توجيه الاتهام إليه من قبل هيئة محلفين كبرى في فلوريدا لسوء تعامله المزعوم مع وثائق سرية بعد مغادرة البيت الأبيض وجهوده المزعومة لعرقلة تحقيق الحكومة.

ووفقًا للمصادر ، فقد استجوب المدعون شهودًا على وجه التحديد حول الجهود المبذولة لتقديم قوائم مزيفة لما يسمى بالناخبين المزيفين الذين كان من المقرر أن يدليوا بأصوات الهيئة الانتخابية خلال شهادة ترامب في الولايات المتأرجحة الرئيسية التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن.

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