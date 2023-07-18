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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب: سأطلب من أوروبا دفع تكاليف استعادة مخزونات الأسلحة الأمريكية المرسلة لأوكرانيا

دونالد ترامب
دونالد ترامب

وعد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بمطالبة أوروبا بسداد النفقات الأمريكية للمساعدة في أوكرانيا، حال فوزه في انتخابات الرئاسة.

 

قال ترامب في رسالة بالفيديو: “سأطلب من أوروبا أن تسدد لنا تكاليف استعادة مخزونات الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا. يجب أن يفعلوا ذلك الآن، لكن جو بايدن ضعيف للغاية، ولا يحظى بالاحترام".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق: “أنفقت الولايات المتحدة حوالي 200 مليار دولار على المساعدة لأوكرانيا، بينما أنفقت أوروبا جزءا صغيرا فقط من هذا المبلغ”.

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وأوضح ترامب أن “الإدارة الحالية تسببت في وضع خطير في الجيش، حيث يفتقر سلاح الجو الأمريكي إلى المتطوعين، ويتحدث بايدن نفسه عن نقص في الذخيرة”.

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