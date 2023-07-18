ترامب يكشف أخيرًا كيف سيتمكن من إنهاء الحرب الروسية في يوم واحد

بعد أشهر من ادعائه أنه يمكن أن ينهي الحرب الروسية على أوكرانيا في غضون 24 ساعة ، قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أخيرًا تفسيرًا لسبب اعتقاده أن الأمر سيكون بهذه البساطة بالنسبة له، وفق ما ذكرت صحيفة اندبندنت البريطانية.

طُلب من ترامب خطته المحددة لإنهاء الحرب في مقابلة مع ماريا بارتيرومو، مقدمة برنامج على شبكة فوكس نيوز.

وأكد ترامب في إجابته، أن الأمر يتلخص في علاقاته الراسخة مع الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين .

قال: "أعرف زيلينسكي جيدًا ، وأعرف بوتين جيدًا - بل أفضل - وكانت لدي علاقة جيدة جدًا مع كليهما".

ذكر إنه سيقول لزيلينسكي: " يجب أن تعقد صفقة" ، ولبوتين: "إذا لم تعقد صفقة ، فسنمنحهم الكثير. سنقدم أكثر مما حصلوا عليه ".

كما وصف ترامب ازيلينسكي بأنه رجل"مشرف للغاية" لأنه "عندما سألوه عن المكالمة الهاتفية التي أجريتها ... قال إنه لا يعرف حتى ما الذي يتحدثون عنه".

كانت هذه "المكالمة الهاتفية" هي المكالمة التي جرت في 25 يوليو 2019 بين ترامب وزيلينسكي ، والتي تقول المزاعم، أن ترامب عرض فيها اتفاقية "مقايضة" للضغط على نظيره الأوكراني للدفع بمؤامرة ضد منافسه الديمقراطي وقتها في عام 2020 ، الرئيس الحالي جو بايدن، في مقابل الحصول على مساعدة أمريكية.

أدت هذه المكالمة في النهاية إلى اتهام ترامب بإساءة استخدام وانتهاك السلطة مما أدى إلى مساءلته الأولى.



لطالما أصر ترامب على أنه سيكون أفضل شخص للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

قال ترامب في مقابلة في مايو : "إذا كنت رئيسًا ، وأقول هذا ، فسوف أنهي تلك الحرب في يوم واحد ، وسوف يستغرق الأمر 24 ساعة ".