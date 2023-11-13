لن نعطيكم من ترسانتنا.. فرنسا تضغط على أوكرانيا لشراء أسلحة من شركاتها

قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، إن فرنسا تتفاوض مع أوكرانيا لشراء مدافع هاوتزر جديدة باستخدام الأموال المخصصة لذلك من الشركات الفرنسية، حتي لا تضطر باريس من نقل الأسلحة من ترسانتها.

وأوضح وزير الدفاع الفرنسي في تصريحات صحفية: "نحن نتفاوض الآن مع زملائنا الأوكرانيين لإجبار كييف على شراء مدافع هاوتزر جديدة باستخدام أموال من صندوق خاص، وحتى لا يضطر الجيش الفرنسي بعد الآن إلى نقل الأسلحة من ترساناته".

وأشار لوكورنو إلى تقرير من البرلمان الفرنسي نشر مؤخرا، أن حجم المساعدات العسكرية الفرنسية لـ أوكرانيا وصل إلى 3 مليار يورو.

ووفقا للتقرير البرلماني الفرنسي، تم تخصيص 200 مليون يورو من الميزانية الفرنسية لصندوق خاص لدعم أوكرانيا، حيث يمكن لكييف أن تنفق الأموال على شراء أسلحة جديدة، ولكن فقط من الشركات الفرنسية.

وقال وزير الدفاع الفرنسي إن باريس تفضل تقديم دعم كبير لـ أوكرانيا، ولكن لا تتحدث عن كل ما تفعله، لافتا إلى أن فرنسا تركز على مجالين رئيسيين للمساعدة وهما تزويد كييف بقدرات الدفاع الجوي، ومنها القدرات المضادة للطائرات بدون طيار، ومعدات القوات البرية، بما في ذلك المدفعية والنقل.