افتتاح محطة وقود التعاون العامة بمدينة طور سيناء

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، محطة وقود التعاون العامة بمدينة طور سيناء، بعد تطويرها ورفع كفاءتها، بحضور الدكتورة، إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، والمهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء.

وأشاد المحافظ بالتطور التي شهدته المحطة، لتكون واجهة حضارية في مدخل مدينة طور سيناء، و مشروع خدمي لأهالي المدينة وروادها.

قال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إن محطة التعاون تتبع الهيئة العامة للبترول المملوكة للدولة، وجرى تطويرها ورفع سعتها التخزينية لكافة أنواع البنزين والسولار.

وأوضح أنه جرى تزويدها ببعض الخدمات، ومنها محطة غسيل سيارات، ومحطة لاصلاح الكاوتش، وتشحيم، وميني ماركت، إضافة إلى أنه جرى تطوير الميدان المواجه لها، لتكون واجهة حضارية للمدينة.

فودة يفتتح المحطة

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