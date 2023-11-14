إسرائيل ترفض مطالب أوروبية بإدخال مساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن عدد من الدول الأوروبية توجهت إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة بطلب للسماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأوضحت الصحيفة أن هدف من ذلك هو تحسين وتسريع وصول المساعدات إلى السكان الفلسطينيين المتمركزين في جنوب قطاع غزة.

ووفقا للصحيفة فأن إسرائيل تعارض الفكرة، وأعلنت مع بداية الحرب إغلاق جميع المعابر منها إلى القطاع، رغم الضغوط التي تمارسها الدول الغربية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن إسرائيل تريد قطع الاتصال بينها وبين النشاط المدني في القطاع، وبالتالي تعارض ذلك.