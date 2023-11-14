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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تنافس الكبار بهاتف IQOO 12 العملاق مع أقوى معالج كوالكوم 

هاتف فيفو القادم
هاتف فيفو القادم IQOO 12

تعتزم شركة فيفو الصينية إطلاق هاتفها IQOO 12 في 12 ديسمبر المقبل، حيث من المقرر أن ينافس الهاتف ضمن أفضل هواتف أندرويد في العام الجديد 2024، حيث يحصل على أقوي معالج من شركة كوالكوم الأمريكية. 

 

وبحسب موقع Gizchina فإن هاتف فيفو IQOO 12 سيأتي بشاشة من نوع LTPO AMOLED قياس 6.78 بوصة، دقة 2800 × 1260 بكسل، مع جودة عرض 1.5K، وميزة +HDR10، ومعدل تحديث متغير 144 هرتز في الثانية، وسطوع يصل إلى 1400 شمعة في وضع HBM، وذروة تصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع. 

 

ويقدم هاتف فيفو IQOO 12 كاميرا خلفية ثلاثية مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.  

 

ويعمل هاتف فيفو IQOO 12 بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 750، وسيأتي مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X بسعة 12 أو 16 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0. 

 

ويحتوي هاتف فيفو IQOO 12 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن فائق السرعة بقدرة 120 وات، وشحن لاسلكي بقدرة 50 وات، بالإضافة إلى شحن لاسلكي عكسي. 

 

 

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