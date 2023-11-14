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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير فلسطيني سابق: إسرائيل فقدت الاتزان.. ولا أحد يوافق على التهجير

غزة
غزة

أكد الدكتور نبيل عمرو القيادي في حركة فتح ووزير الإعلام الفلسطيني السابق، أن إسرائيل فقدت الإتزان ولا احد يوافق على التهجير، مضيفا أن هناك فقدان في الثقة لدى الإسرائيليين تجاه جيشهم بعد فشلهم في غزة.

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وأضاف نبيل عمرو، في حوار عبر سكايب،  مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن كل افكار إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني غير قابلة للتطبيق، متابعا أن إسرائيل لديها مخطط لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأشار الدكتور نبيل عمرو القيادي في حركة فتح ووزير الإعلام الفلسطيني السابق، إلى أن نتنياهو مرتبك منذ بداية العدوان على قطاع غزة ، وسيناء لا أحد يملك السيادة عليها الا مصر، والاقتراب من سيناء يعني إشعال حرب، مستدركا أن مصر والاردن الأكثر وفاء للقضية الفلسطينية.
 

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