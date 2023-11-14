عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. انقلاب مدرعة إسرائيلية بعد دفعها بعنف سيارة مدنية فلسطينية

انقلاب مدرعة إسرائيلية
انقلاب مدرعة إسرائيلية بعد دفعها بعنف سيارة مدنية فلسطينية

أظهر مقطع فيديو علي منصة التواصل لاجتماعي “إكس”، انقلاب مدرعة إسرائيلية رأسا على عقب بعد دفعها بعنف سيارة مدنية فلسطينية على حاجز زعترة جنوب نابلس.

وفي وقت سابق من اليوم، قال قائد الفرقة 162 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيتسيك كوهين، إن الجيش الإسرائيلي سيطر في الساعات الأخيرة على مخيم الشاطئ في مدينة غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، صرح كوهين، بأن “القوات تقوم بتفكيك مراكز حماس وقدراتها التي بنتها المنظمة على مدى سنوات”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن التوقفات الإنسانية في شمال قطاع غزة ستستمر اليوم لتمكين الفلسطينيين من الإخلاء نحو الجنوب.

الجهاد الإسلامي: إسرائيل تماطل في إبرام صفقة الأسرى

إجراء عاجل من المدعي العام التركي لمحاكمة نتنياهو

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي على موقع التواصل الاجتماعي "اكس X" إن طريق صلاح الدين سيكون مفتوحا للحركة الجنوبية لما مجموعه سبع ساعات اليوم، بين الساعة 9 صباحا والساعة 4 مساء.

نابلس الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 .. شوف الجرام وصل كام

نقلهم لهذه المناطق.. مصر ترد بقوة على مؤامرة صهيونية مخيفة بشأن غزة

قطع الإنترنت في العالم.. الأرض تتعرض لأقوى عاصفة شمسية مدمرة بالتاريخ

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

موضوعات متعلقة

أمريكا: ندعم إخلاء مستشفيات غزة من المرضى عبر طرف ثالث مستقل

الجهاد الإسلامي: إسرائيل تماطل في إبرام صفقة الأسرى

إجراء عاجل من المدعي العام التركي لمحاكمة نتنياهو

اجتماع عاجل لمجلس الحرب في إسرائيل استعدادا لصفقة الأسرى

حماس: الاحتلال يشترط الإفراج فقط عن الرهائن الإسرائيليين

سيناتور أمريكي: وقف إطلاق النار هو حكم بالإعدام على الإسرائيليين

بعد تحرك تركيا.. المحكمة الجنائية الدولية تحذر إسرائيل

الصليب الأحمر يوجه رسالة عاجلة للاحتلال الإسرائيلي بشأن قصف المستشفيات في غزة

ترشيحاتنا

مشروع جديد مع الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث؟

صدمة في المنتخب السعودي بسبب إصابة أفضل لاعب في آسيا

قيادي بفتح: الاقتراب من سيناء يعني إشعال الحرب في المنطقة

«سي إن إن» تواصل التضليل.. فضيحة للشبكة الأمريكية بشأن فيديو أنفاق غزة

وزير فلسطيني سابق: إسرائيل فقدت الاتزان.. ولا أحد يوافق على التهجير

ملك الأردن يكشف خطورة حل الدولة الواحدة على الهوية الفلسطينية والإسرائيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى الذئبة.. 12 نصيحة فعالة للحد من أعراضه

شاهد.. رسالة مؤثرة من طفل فلسطيني بعد نزول المطر على قطاع غزة

فستان لافت.. سارة نخلة تثير الجدل بظهورها | شاهد

علامات تحذيرية تكشف الإصابة بسرطان الفم.. احذروها

فيديو

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

هل يتخلى ليفربول عن محمد صلاح ؟.. اعرف السعر كام

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ