شاهد.. انقلاب مدرعة إسرائيلية بعد دفعها بعنف سيارة مدنية فلسطينية

أظهر مقطع فيديو علي منصة التواصل لاجتماعي “إكس”، انقلاب مدرعة إسرائيلية رأسا على عقب بعد دفعها بعنف سيارة مدنية فلسطينية على حاجز زعترة جنوب نابلس.

وفي وقت سابق من اليوم، قال قائد الفرقة 162 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيتسيك كوهين، إن الجيش الإسرائيلي سيطر في الساعات الأخيرة على مخيم الشاطئ في مدينة غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، صرح كوهين، بأن “القوات تقوم بتفكيك مراكز حماس وقدراتها التي بنتها المنظمة على مدى سنوات”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن التوقفات الإنسانية في شمال قطاع غزة ستستمر اليوم لتمكين الفلسطينيين من الإخلاء نحو الجنوب.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي على موقع التواصل الاجتماعي "اكس X" إن طريق صلاح الدين سيكون مفتوحا للحركة الجنوبية لما مجموعه سبع ساعات اليوم، بين الساعة 9 صباحا والساعة 4 مساء.