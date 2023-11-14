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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنوب أفريقيا تعتزم فرض عقوبات ضد إسرائيل بسبب العدوان على غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

تعتزم جنوب أفريقيا فرض عقوبات على إسرائيل، بسبب العدوان على قطاع غزة، والمستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المحلل الإجتماعي والإقتصادي الجنوب إفريقي مايبوي مانديلا، حفيد الرئيس السابق الراحل نيلسون مانديلا، إن حكومة جنوب إفريقيا تخطط لفرض عقوبات على إسرائيل، بحسب تصريحاته لفضائية "روسيا اليوم".

ودعا مايبوي مانديلا، المجتمع الدولي إلى دعم الفلسطينيين وإغلاق السفارات الإسرائيلية في بلدانهم، موضحا أن: "الوضع في قطاع غزة أسوأ بكثير، طالما أن إسرائيل تفعل الشر ولا ترى أي خطأ فيما تفعله بالشعب الفلسطيني، فلا ينبغي لسفاراتها أن تعمل معنا.. كما يجب إزالة المنتجات الموجودة في المتاجر، إذا كانت من إسرائيل".

حفيد نيلسون مانديلا جنوب افريقيا عقوبات على إسرائيل دولة أفريقية العدوان على غزة

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