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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذر الدخول على هذه الروابط.. وجوجل ترفع دعوى قضائية| تفاصيل

محتالون يستخدمون
محتالون يستخدمون روابط مزيفة لـ Bard

كشفت تقارير أن هناك محتالون يقومون بخداع المستخدمين عن طريق وضع روابط مزيفة للدخول على أداة الذكاء الاصطناعي Bard المملوكة لشركة جوجل، وذلك من أجل إيهام المستخدمين بأنها روابط حقيقة ثم سرقة بياناتهم الحساسة فيما بعد. 

 

وأعلنت شركة جوجل أنها رفعت دعوى قضائية ضد ثلاثة من المحتالين، متهمة إياهم بوضع مواقع تواصل اجتماعي من المفترض أنها تحتوي على روابط لتنزيلات برنامج الدردشة الآلي Bard من جوجل. 

 

وتقول جوجل إن هؤلاء المحتالين يقومون بوضع روابط مزيفة واستغلال أداة Bard، وبدلاً من الدخول على Bard، احتوت التنزيلات على برامج ضارة مصممة لسرقة معلومات تسجيل الدخول الخاصة بالضحايا.

 

واتهمت جوجل في الدعوى إن المحتالين حاولوا سرقة المعلومات المالية الخاصة بالشركات الصغيرة والمعلنين.

 

وتزعم الدعوى القضائية التي قدمتها جوجل ضد المحتالين، انتهاك العلامة التجارية لأن المحتالين استخدموا شعارات جوجل في عملية الاحتيال، كما طلبت جوجل أيضًا من المحكمة إصدار أمر قضائي دائم يمنع المدعى عليهم من الاستمرار في تقديم تنزيل Bard المزيف. 

 

وطلبت جوجل من المحكمة تغريم المحتالين ودفع تعويضات بما في ذلك الأموال التي جنوها من خلال ارتكاب عملية الاحتيال. 

 

وأوضحت المستشارة العامة لشركة جوجل، حليمة ديلين برادو، أنه “مع تزايد الاهتمام الكبير لأدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، يستغل المحتالون بشكل متزايد المستخدمين المطمئنين”. 

 

وأضافت “نحن نسعى للحصول على أمر لمنع المحتالين من إنشاء نطاقات مثل هذه والسماح لنا بتعطيلها لدى مسجلي النطاقات ”. 

 

 

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