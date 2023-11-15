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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو الفقي: ما يحدث في غزة شيء فظيع لا يمكن السكوت عليه

صدى البلد

كشف عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن غالبية المساعدات التي تدخل قطاع غزة من المصريين، وأن  قبائل سيناء أهل كرم ودورهم كبير في دعم أهل فلسطين، مشيراً إلى أن دور قبائل سيناء وطني وتاريخي منذ العدوان الإسرائيلي على مصر منذ عقود.

وعقب  “الفقي”، خلال مداخلته ببرنامج  “ كلمة أخيرة” ،الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON،  قائلاً : “  عندما زار وفد المتحدة بالأمس مستشفى العريش العام تأثرنا كثيرا بما شاهدناه من قصص الإصابات، المنظر كان صعب خاصة مشاهد الأطفال ممن فقدوا أهاليهم وأخواتهم”.

ولفت إلى أن التعاطف مع الشعب الفلسطيني والأوضاع  في غزة ليس من فراغ،  فما تشهده غزة أمر غير مسبوق ولم يُرى من قبل، متابعاً : “ الحقيقة ما يحدث في غزة شيء فظيع”، مؤكدا أن مصر تقوم بدور كبير وفاعل وحيوي في دعم الشعب الفلسطيني، و المصريين غم الضائقة الاقتصادية إلا أنهم  يقومون بملحمة كبيرة  في مسألة التبرعات.


وتابع، “جزء كبير جداً من المساعدات العابرة لغزة هي تبرعات مصرية  إن لم يكن الغالب”،
كاشفا أن دعم المتحدة  للخدمات الإعلامية للشعب الفلسطيني  ليس فقط ما تم تقديمه في مساعدات الأمس والبالغة نحو 150 طن،  و أنما الدعم الحقيقي والواضح منذ اليوم الأول للعدوان نقل الصورة الحقيقية و صوت الفلسطينيين للعالم.

مذابح لا يمكن السكوت عليها


وواصل،  "اللي بيحصل هناك ده مذابح وماينفعش أي إنسان طبيعي يسكت عنه  واعتقد الفترة اللي فاتت نجحنا في إيصال هذا الصوت  للعالم.

عمرو الفقي غزة فلسطين قبائل سيناء العدوان الإسرائيلي مستشفي العريش مصر

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