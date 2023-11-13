عمرو الفقي: الخدمة المقدمة للفلسطينيين بمستشفى العريش على أعلى مستوى

أكد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعضو المنتدب، أن الدعم هو الرسالة الأساسية منهم إلى الأشقاء الفلسطينيين، معقبا: "هذا الدعم موجود منذ بداية العدوان عليهم، و الشركة المتحدة تعمل على توصيل الصورة للناس و زيارة اليوم كان تكملة للدعم الذي حدث بالفترة الماضية".

وعقب "الفقي"، خلال مداخلته ببرنامج "أخر النهار" المذاع على شاشة النهار مع الإعلامي تامر أمين،, "رأينا المصابين الفلسطينيين اليوم ، و منظرهم صعب جدا، و لكن الخدمة المقدمة لهم في مستشفى العريش على أعلى مستوى و لم نكن نتوقع ذلك"، مضيفا أن التقائهم مع المشايخ و قبائل شمال سيناء كان مليء بالكرم و أشعره بالسعادة و الفخر.

شعوره بعد زيارة اليوم

وعبر الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن سعادته و تقديره بزيارته اليوم لمعبر رفح، قائلا: " إحساس مختلف تماما شعرت به منذ زيارتي للجرحى و رؤيتي للأطفال و التي كانت مختلفة تماما عن ما رأيته في التليفزيون".

