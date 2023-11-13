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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو الفقي: الخدمة المقدمة للفلسطينيين بمستشفى العريش على أعلى مستوى

صدى البلد

أكد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعضو المنتدب، أن الدعم هو الرسالة الأساسية منهم إلى الأشقاء الفلسطينيين، معقبا: "هذا الدعم موجود منذ بداية العدوان عليهم، و الشركة المتحدة تعمل على توصيل الصورة للناس و زيارة اليوم كان تكملة للدعم الذي حدث بالفترة الماضية".

وعقب "الفقي"، خلال مداخلته ببرنامج "أخر النهار" المذاع على شاشة النهار مع الإعلامي تامر أمين،, "رأينا المصابين الفلسطينيين اليوم ، و منظرهم صعب جدا، و لكن الخدمة المقدمة لهم في مستشفى العريش على أعلى مستوى و لم نكن نتوقع ذلك"، مضيفا أن التقائهم مع المشايخ و قبائل شمال سيناء كان مليء بالكرم و أشعره بالسعادة و الفخر.

شعوره بعد زيارة اليوم

وعبر الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن سعادته و تقديره بزيارته اليوم لمعبر رفح، قائلا: " إحساس مختلف تماما شعرت به منذ زيارتي للجرحى و رؤيتي للأطفال و التي كانت مختلفة تماما عن ما رأيته في التليفزيون".     
 

عمرو الفقي الشركة المتحدة فلسطين معبر رفح المصابين الفلسطينيين

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