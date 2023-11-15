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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران منتخب مصر اليوم استعدادا لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026..صور

صدى البلد

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أولى تدريباته بإستاد القاهرة الدولي؛ استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها في السادسة من مساء الخميس المقبل، ضمن الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

شارك الاعلامي اسلام صادق صورا من مران منتخب مصر اليوم استعداداً لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 .

وشارك في مران منتخب مصر 22 لاعبا، وهم محمد الشناوي و محمد صبحي و أحمد الشناوي و محمد هاني و عمر كمال و علي جبر و محمد عبد المنعم و أحمد سامي و رامي ربيعة و محمد حمدي و أحمد فتوح و محمد النني و طارق حامد و مروان عطية و حمدي فتحي و أمام عاشور و أحمد سيد زيزو و محمود تريزيجيه و محمود حمادة و مصطفي فتحي و حسين الشحات و محمد شريف .

حضر مران المنتخب ، جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و اللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة و المشرف على المنتخب الأول .

منتخب مصر جيبوتي تصفيات كأس العالم مواجهة جيبوتي

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