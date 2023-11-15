واقعة تعد الأغرب لاستخدام التيك توك للعثور على طفلة مفقودة ..تفاصيل

في واقعة تعد الأغرب على الاطلاق التقى شمل امرأة صينية وذلك مع والديها وذلك بعد 17 عامًا من اكتشاف صورة محاكاة لها قد نشرها والدها وذلك على موقع Douyin، وهو نسخة صينية من تطبيق التيك توك، فقد تم القيام برسم صورة تشونج جينرونج، وهى فى العشرينات من عمرها، وذلك بتكليف من والدها، والذى قام باستخدام أوصافها وذلك عندما كانت في عمر الطفولة وذلك للقيام بإعادة بناء الشكل الذى قد تبدو عليه هي اليوم.

وفقا لموقع scmp تعد الصورة مشابهة للغاية لما تبدو عليه تشونج الآن.

وفى عام 2006، اختطفت تشونج وفقدت والديها وذلك بأحد شوارع مدينة تشنجدو بمقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، وذلك عندما كان عمرها في ذلك الوقت حوالي 4 سنوات ونصف، و تم القيام ببيع تشونج لوالديها وذلك بالتبنى لتنشأ فى منطقة تبعد حوالي 300 كيلومتر عن المكان الذى قد تم فقدانها فيه.

وقال الأب عبر حسابه على موقع التواصل لقد تم القيام بالعثور على ابنتى، شكرًا على المساعدة طوال هذه السنوات".