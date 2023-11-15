رسالة من عمرو أديب لأطباء مستشفى الشفاء بغزة: ضعفنا أمام هؤلاء الأبطال

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة مؤثرة لأطباء مستشفى الشفاء الطبي بقطاع غزة عبر حسابه بموقع اكس .

و كتب عمرو أديب: تسمع صوت الاطباء فى مستشفى الشفاء تكتشف مدى ضعفنا امام هؤلاء الابطال . انتحاريون بحق . مقاتلون على حق . مقتنعون بالحق . لا تكلمنى عن عقيده او اقتناع هم غير اي بشر فى الشرق او فى الغرب . ادعوا لهم فهم اول الشهداء لو تم الاقتحام المجرم الذي يبحث عن سيلفى النصر يبحث عن شهاده البراءه من الدم امام العالم . الشفاء تستحق نوبل الشفاء كلها تستحق الجنه . اللهم احمى كلهم احمى حولهم احمى فوقهم احمى كل من احتمى بحيهم ومحيطهم اللهم امين ولتعش فلسطين.

وحملت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في مستشفى الشفاء الطبي بقطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أعلنت وزيرة الصحة الفلسينية مي الكيلة، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي ترتكب جريمة جديدة بحق الإنسانية والطواقم الطبية والمرضى بحصارها وقصفها مجمع الشفاء الطبي، غرب مدينة غزة.

وحملت الكيلة في بيان صحفي فجر اليوم الأربعاء، قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في المجمع.

وحذرت من النتائج الكارثية على المرضى والطاقم الطبي إذا ما نفذ جيش الاحتلال اقتحامًا لمجمع الشفاء الطبي.

وكانت قوات الاحتلال الإسـرائيلي، قد أبلغت فجر اليوم الأربعاء، الطاقم الطبي في مجمع الشـفاء، غرب مدينة غزة، بنيتها اقتحام المجمع، الذي تحاصر داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين، لليوم السـادس على التوالي.

من جانبه، كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي التفاصيل عبر منشور على حسابه بمنصة "إكس"، قائلًا "هذه الساعة تعمل القوات ضد حماس في جزء معين من مجمع الشفاء الطبي حيث تستند هذه العملية الى معلومات استخبارية وحاجة عملياتية".

وزعم أن العملية لا تستهدف المرضى والطواقم الطبية والمواطنين المقيمين داخل المستشفى، مضيفًا أن هذا الاقتحام سبقه إخلاء المستشفى من المرضى والنازحين، مع فتح محور تنقل خاص من داخله. كما تم ابلاغ مديرية المستشفى مسبقًا عن توقيف الدخول الى المجمع.

ولفت "في مرحلة لاحقة من العملية يتوقع نقل حاضنات الى المستشفى بالاضافة الى عتاد طبي وتركيبات حليب الرضع".