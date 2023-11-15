مصطفى الفقي: القيادة في رام الله هرمت و ابتعدت كثيراً عن الواقع

قال دكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن القيادة في رام الله هرمت و ابتعدت كثيراً عن الواقع والقضية أصبحت تحتاج إلى قيادة تجمع الفلسطينيين حول كلمة واحدة.



وأضاف «مصطفى الفقي» من خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" على قناة Mbc مصر، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، أن ياسر عرفات "أبو عمار" كان يجتمع عليه جميع الفلسطينيين وبعد رحيله تم الانقسام الواضح بين فتح وحماس.



أشار المفكر السياسي، إلى أن سوف يحدث تحول سياسي في حماس لأنها كانت تهتم بالجانب العسكري فقط ولكن الآن أن تتحول لتجمع سياسي وتقابل الجميع على منتصف الطريق، لافتاً إلى أن بعد القتال سيتغير موقف الجميع و يتحدد موقفهم والنتائج سيحدث شئ ما جديد.



