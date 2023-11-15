بعد دعوته لوقف العدوان.. نتنياهو يوجه انتقادًا لاذعًا لـ رئيس وزراء كندا

وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، انتقادًا لاذعًا لنظيره الكندي جاستن ترودو، بعدما دعا إسرائيل إلى وقف قتل النساء والأطفال في قطاع غزة.

وزعم نتنياهو في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن إسرائيل لا تستهدف المدنيين عمداً، متهمًا حركة حماس بهذا الأمر.

وأضاف أنه يجب على قوى الحضارة أن تدعم الكيان الصهيوني في هزيمة حماس.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، دعا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال حربها في قطاع غزة.

وقال ترودو: "أدعو إسرائيل إلى إظهار أقصى درجات ضبط النفس. العالم كله يشهد مقتل النساء والأطفال والرضع. هذا يجب أن يتوقف"، مضيفًا "حتى الحروب لها قواعد".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أوتاوا تدعو إلى هدنة إنسانية ممتدة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى يتمكن السكان المدنيون في قطاع غزة من الوصول إلى المساعدات الإنسانية.