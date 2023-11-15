عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد دعوته لوقف العدوان.. نتنياهو يوجه انتقادًا لاذعًا لـ رئيس وزراء كندا

نتنياهو
نتنياهو

وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، انتقادًا لاذعًا لنظيره الكندي جاستن ترودو، بعدما دعا إسرائيل إلى وقف قتل النساء والأطفال في قطاع غزة.

وزعم نتنياهو في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن إسرائيل لا تستهدف المدنيين عمداً، متهمًا حركة حماس بهذا الأمر.

وأضاف أنه يجب على قوى الحضارة أن تدعم الكيان الصهيوني في هزيمة حماس.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، دعا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال حربها في قطاع غزة.

وقال ترودو: "أدعو إسرائيل إلى إظهار أقصى درجات ضبط النفس. العالم كله يشهد مقتل النساء والأطفال والرضع. هذا يجب أن يتوقف"، مضيفًا "حتى الحروب لها قواعد".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أوتاوا تدعو إلى هدنة إنسانية ممتدة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى يتمكن السكان المدنيون في قطاع غزة من الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل بنيامين نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الإنترنت في العالم.. الأرض تتعرض لأقوى عاصفة شمسية مدمرة بالتاريخ

الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

نقلهم لهذه المناطق.. مصر ترد بقوة على مؤامرة صهيونية مخيفة بشأن غزة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 .. شوف الجرام وصل كام

موقفتش جنبي عكس أم أولادي.. هشام ربيع يعلن انفصاله عن بوسي

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

اجتماع عاجل لمجلس الحرب في إسرائيل استعدادا لصفقة الأسرى

هدوء في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

حقيقة من ذهب إلى العمل على جنابة تلعنه الملائكة حتى يرجع

اليوم .. الحكم على متهم بقضية الانضمام لداعش

عمرو وردة ينفجر غضبا: عايزين تخلصوا عليا وأبطل كورة ليه

نتواصل مع الأمم المتحدة..الصحة الفلسطينية تكشف تفاصيل جديدة عن اقتحام مستشفى الشفاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

حماس تحمل الاحتلال وأمريكا المسؤولية عن اقتحام مستشفى الشفاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة صورة.. هل قصة القزم سمير والطويل الأعمى محمد خرافات أم حقيقة؟

ملابس مختلفة.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها| شاهد

إطلالة شتوية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

مقطع فيديو مؤثر لكيفية نزوح سكان غزة .. شاهد

فيديو

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ