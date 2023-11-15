برنامج الأغذية العالمي: معبر رفح شريان حياة الفلسطينيين في غزة

قالت عالية بسام، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، إن معبر رفح هو شريان حياة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة لأن كل المساعدات بتمر من خلال المعبر فقط ، ومضيفة أن تم إدخال 70 شاحنة مليئة بالمواد الغذائية أكتر من 1000 طن تشمل المعلبات وسلات غذائية للعائلات النازحة التي توجد خارج مراكز الأيواء.

وأضافت من خلال مكالمة هاتفية عبر زووم لبرنامج “الكلمة الآخيرة” على قناة "أون" الذي تقدمه "الإعلامية لميس الحديدى" أن السلات الغذائية تشمل طحين ومعلبات زيادة وفول وتمر وشاي وسكر لافتة إلى أن " الشعب في قطاع غزة معندهمش القدرة إنهم يطبخوا".

أشارت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي ، إلي أن نفاذ الوقود كان سبب في وقف عمل المخابر موضحة أن عدد المخابر التي كانت تنتج الخبر 23 مخبزا ، كان يخدم 200 ألف نازح يومياً.



