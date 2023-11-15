مرصع بـ الألماس.. محمد رمضان بإطلالة صادمة فى أحدث حفلاته| صور

أحيا الفنان محمد رمضان حفلًا غنائيًا ضخم ، في احد فنادق التجمع الخامس ، على هامش المعرض الافريقي IATF ،والذي أقيم خلال الأيام الماضية على ارض مصر في قاعة المنارة ومركز مصر الدولي للمؤتمرات ، وذلك قبيل الختام الرسمي مساء غدًا.

وظهر محمد رمضان مرتديا قميص باللون الأبيض مرصع بالألماس .

علق الفنان محمد رمضان على الأزمة الحالية بين الفنان محمد سلام، وبيومي فؤاد بعد فيديو موسم الرياض الشهير.

ونشر محمد رمضان فيديو عبر انستجرام قال فيه:" رأس مال أي فنان هو حب الناس.. دايما بنطلب من كل حبايبنا وأهالينا إنهم يدعوا غإن ربنا يحبب فيا الناس والجمهور.. وشيء قاسي جدا لما أكتر حد عاوز تسعده وتبسطه إنه يكون قاسي عليك بالكلام اللي هو الجمهور".

وأوضح محمد رمضان:" كلامي هنا عن إخواتي وزمايلي وحبايبي محمد سلام وبيومي فؤاد لا ده غلط ولا ده غلط.. وحتى لو في ذلة لسان حصلت .. عملوا ايه الاتنين عشان نكون قاسيين عليهم".

واستطرد محمد رمضان قائلا:" الأخبار اللي بتطلع كلها إشاعات إن سلام مش هيشتغل محدش هيسمح بده كفنانين أو جمهور .. ولا احنا مع اللي بيحصل في بيومي إنه يقفل التعليقات عشان ميشوفش لو حد غلط فيه".

وجه الفنان محمد رمضان رسالة للإحتلال الإسرائيلي بعد أن حثوا شعبهم على عدم متابعة أعماله، وذلك من خلال فيديو على حسابه الرسمي على موقع X.

وقال رمضان فى الفيديو: القناة العاشرة الإسرائيلية بتطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي لأني عملت فيديو يحث العرب على الإتحاد والدفاع عن اخواتنا فى غزة، وقالوا متشفوش أعماله ولا تسمعوا أغانيه لأنه راجل بيدافع عن فلسطين.

واستكمل محمد رمضان حديثه ، قائلاً: أنا بقولهم دا أقل واجب أعمله اتجاه اخواتي، والواجب التاني اللي أنا بعمله ودي رسالة للقناة العاشرة الإسرائيلية شخصيتي فى المسلسل القادم إنشاءالله أبو عبيدة".