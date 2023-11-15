عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فلاجسيب بحجم مدمج.. سعر iphone 14 Pro في قطر

iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro

يتربع جوال iPhone 14 Pro الرائد “فلاجشيب” قائمة إصدارات آيفون لفئة الحجم المدمج، فهو مناسب جداً للإستخدام بيد واحدة.

بلغ سعر جوال iPhone 14 Pro فى قطر سعة 128 جيجابايت مقابل 3529 ريال قطري، وسعة 256 جيجابايت مقابل 4049 ريالاً، بسعة 512 جيجابايت مقابل 4849 ريالاً، سعة 1 تيرابايت سعره 4549 ريالاً.

جاء جوال iPhone 14 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED، بدقة 1242 × 2688، ومحمية بطبقة قوية من السيراميك ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول في المسبح.

يتوفر جوال iPhone 14 Pro الجديد بمعالج قوى Apple A16 Bionic، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A15 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و 512 جيجابايت، و 1 تيرابايت.

 iPhone 14 Pro

يطرح جوال iPhone 14 Pro كاميرا ثلاثية خلفية، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 عدسة، والثانية ultra wide بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة telephoto بفتحة عدسة f/2.8، بدقة فيديو 4K حتى 60 frame بالثانية، وفلاش LED قوي مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.9، بدقة تصوير فيديو 4K حتى 60 frame في الثانية.

يحمل جوال iPhone 14 Pro بلوتوث 5.3، و الإتصال اللاسلكي واي فاي 802، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، ويحمل الجوال بطارية سعة 3200 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وشحن لاسلكي عكسي بقوة 7.5 وات.

تستطيع اقتناء جوال iPhone 14 Pro فى 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، البنفسجي الداكن.

فلاجشيب آيفون قطر iPhone 14 Pro Apple

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

موقفتش جنبي عكس أم أولادي.. هشام ربيع يعلن انفصاله عن بوسي

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 .. شوف الجرام وصل كام

وسط إطلاق نار.. رعب مع اقتحام قوات الاحتلال مستشفى الشفاء|فيديو صادم

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن مصير فتوح في الزمالك

اجتماع عاجل لمجلس الحرب في إسرائيل استعدادا لصفقة الأسرى

هدوء في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

هتوفر أكتر.. سعر iphone 11 في قطر

عرض لا يفوتك.. سعر iphone 12 في قطر

توفير أكثر.. أسعار iphone 14 Pro Max فى السعودية

سعر iphone 11 فى الكويت

أفضل آيفون بالعالم.. سعر iphone 15 Pro Max فى السعودية

صفقة مغرية.. أسعار iphone 15 Plus في قطر

احذر الدخول على هذه الروابط.. وجوجل ترفع دعوى قضائية| تفاصيل

أحدث ما قدمت آبل.. سعر iphone 15 فى الكويت

ترشيحاتنا

أقل ثمن من أشهر.. هبوط غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

مدير عام مستشفيات غزة: الاحتلال لم يجد دليلًا على وجود المقاومة بمستشفى الشفاء

أحدث أسعار هيونداي النترا HD موديل 2024 الجديدة في مصر

اليوم.. آخر موعد لتغيير مركز اقتراع الانتخابات الرئاسية 2024

قبل لقائه الرئيس شي.. بايدن: الصين تواجه مشكلات حقيقية

ارتفاع عدد قـ تلى جيش الاحتلال خلال المعارك في غزة إلى 48


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شتوية.. أسما شريف منير تتألق بصور جديدة| شاهد

بملابس الهلال الأحمر.. ملك قورة داعمة للقضية الفلسطينية

مقطع فيديو لمصارع عالمي يثير الجدل حول القضية الفلسطينية.. شاهد

مرصع بـ الألماس.. محمد رمضان بإطلالة صادمة فى أحدث حفلاته| صور

فيديو

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ