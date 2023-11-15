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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى الفقي: حل الدولتين أمر قابل للحدوث

صدى البلد

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن حل الدولتين في الأراضي المحتلة أمر قابل للحدوث على الخريطة و ليس مستبعد، و ذلك لتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية وحدة الأراضي في الضفة الغربية مع غزة، فهي لا تتعامل معها كجزئيين منفصلين، معقبا: "ما يحدث في الضفة الغربية الأن جعل الأرض الفلسطينية أرض سواء كلها تغني بأنشودة واحدة".

وأوضح "الفقي"، خلال لقائه ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر المذاع على شاشة MBC مصر، أنه من العسير عزل الضفة الغربية عن غزة، مستعرضا بعض النتائج و منها بروز حل الدولتين و الذي كان بدأ أن يختفي من الأدبيات الأمريكية نفسها و لكنه عاد حاليا مرة أخرى.

القيادة في رام الله هرمت

ولفت، إلى أنه أن الأوان لتغيير القيادة الفلسطينية، معقبا: "القيادة في رام الله هرمت و ابتعدت كثيرا عن الواقع، و القضية أصبحت تحتاج إلى قيادة تجمع الفلسطينيين حول كلمة واحدة، أبو عمار كانت قيمته الحقيقية بأنه زعيم يجمع عليه كل الفلسطينيين".

 وأستطرد: "أتصور حدوث تحول سياسي في حماس، فكانت تركز على الجانب العسكري فقط و حان الأن أن تتحول إلى تجمع سياسي و تقابل الجميع على منتصف الطريق".

مصطفى الفقي حل الدولتين غزة لفلسطين رام الله حماس

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