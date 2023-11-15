أول تعليق لـ أمريكا بشأن اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء بغزة

أعرب البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن عدم تأييده لقصف المستشفيات جوًا، مطالبًا بضرورة حمايتها والمرضى بها.

جاء ذلك تعليقًا على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الشفاء في غزة، حيث أطلقت النار داخل الممرات وسط هلع ورعب المرضى والنازحين.

وحسب قناة "الحرة" الأمريكية، قال البيت الأبيض إنه لا يؤيد قصف المستشفيات جوًا، كما لا يريد رؤية معركة بالأسلحة النارية فيها.

ودعا إلى ضرورة حماية المستشفيات والمرضى، وذلك بعد الاقتحام الذي جرى فجر اليوم الأربعاء، وسط إطلاق نار كثيف وتواجد الدبابات بداخل ساحة مستشفى الشفاء الطبي.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، أن قواته تنفذ عملية ضد حركة المقاومة الفلسطينية حماس في مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

ونقلت وكالة "رويترز"، أن إسرائيل تدعي أن العملية يتم تنفيذها في "منطقة محددة" في مستشفى الشفاء، حيث "تعتمد على معلومات استخباراتية وضرورة تشغيلية".

وأشارت سلطات الاحتلال إلى أن قواتها التي تنفذ العملية في مستشفى الشفاء تضم طواقم طبية ومتحدثين بالعربية.

من جانبه، كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي التفاصيل عبر منشور على حسابه بمنصة "إكس"، قائلًا "هذه الساعة تعمل القوات ضد حماس في جزء معين من مجمع الشفاء الطبي حيث تستند هذه العملية الى معلومات استخبارية وحاجة عملياتية".

وزعم أن العملية لا تستهدف المرضى والطواقم الطبية والمواطنين المقيمين داخل المستشفى، مضيفًا أن هذا الاقتحام سبقه إخلاء المستشفى من المرضى والنازحين، مع فتح محور تنقل خاص من داخله. كما تم ابلاغ مديرية المستشفى مسبقًا عن توقيف الدخول الى المجمع.

ولفت "في مرحلة لاحقة من العملية يتوقع نقل حاضنات الى المستشفى بالاضافة الى عتاد طبي وتركيبات حليب الرضع".