وقف الحرب الإسرائيلية.. محي الدين: القوات لا يمكنها الاستمرار في القـ تال

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قال العميد محمود محي الدين ، الباحث السياسي في الأمن الإقليمي، إن طبقاً للعلوم العسكرية والعلوم التكتيكية إسرائيل تخوض الحرب بالقوات الجوية ودي مرحلة الضربة الجوية التي أستمرت من 21 يوم ثم بدأت بتنفيذ الأعمال مختلفة من هجين بالقوات الخاصة كل هذه القوات لا يمكنها أن تقاتل إلا من خلال من 3 او 4 أسابيع .



وأضاف « محمود محي الدين » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “الكلمة الآخيرة” على قناة "أون" التي تقدمة الإعلامية لميس الحديدى" أن إيقاف الحرب أو أنتهاءها في الشهر الحالي هذا مؤشر على حالة من الإرهاق وعدم القدرة على الاستمرار في عملية استنزاف المقاومة الفلسطينية.



أشار الباحث السياسي في الأمن الإقليمي ، إلي أن لا يمكن للجيش الإسرائيلي بناء جبهة وراء عام عالمي أطول من هذه المدة وهذا ما صرح به وزير الخارجية الإسرائيلي أن الخارجية الإسرائيلية لا تستطيع أن تتحمل لأكثر من أسبوعيين قادمين لأن سيكون هناك انهيار عالمي ضد إسرائيل من العالم.







