دنيا سمير غانم توجه رسالة لمتابعيها عبر إنستجرام

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة خاصة لـ متابعيها عبر إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وكتبت دنيا سمير غانم:"حياتك العادية أكبر أمنية لأحدهم الأن فتأدب".

تضامنت الفنانة دنيا سمير غانم مع القضية الفلسطينية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادلالصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.



وكتبت دنيا سمير غانم:"حسبي الله ونعم الوكيل ، حسبي الله و نعم الوكيل I حسبي الله و نعم الوكيل ، اللهم رحمتك وعفوك و نصرك كلالبشر لكن هنفضل مؤمنين و علي يقين إن ربنا هيرحمهم و يا رب لأهل فلسطين ، يا رب نجيهم يمكن نكون يأسنا من يقويهم و ينصرهم وربنا يحفظ مصر و أهلها الطيبين اللي هفضل أفتخر لحد ما أموت إن أنا و أهلي منهم".