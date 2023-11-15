مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق يكشف مخطط إسقاط حكم حماس في غزة

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق، ورئيس معهد الاستراتيجية الصهيونية و الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية حددت هدفين للحرب على غزة، وهما: تدمير قدرات حماس الحكومية والعسكرية، والثاني عودة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وأضاف بن شبات، بحسب القناة ال12 العبرية، أن تحقيق هذه الأهداف لن يكون في مسار واحد ومحدد، بل سيشمل العديد من الإجراءات المستمرة.

وأوضح مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق، أن انهيار حكم حماس ينظر إليه في إسرائيل خطأ على أنه هدف تصريحي ومجرد، مشيرا إلى أن إسقاط حكم حماس هو بالتحديد الهدف الذي سيرمز إلى التغيير الجذري في قطاع غزة.

وحول معني “إسقاط حكم حماس” قال بن شبات أنه حرمان حماس من القدرة على تشغيل الآليات الحكومية وتقديم أي خدمات للفلسطينيين في قطاع غزة أو فرض توجيهاتها عليهم مع مرور الوقت.

وفيما يتعلق بخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإسقاط حكومة حركة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حدد بن شبات 5 نقاط وهما كما يلي:

1 - العزلة الجسدية للقيادة والانفصال عن الشعب، وقال إن إخفاء القادة يخلق بالفعل حاجزا بينهم وبين الشعب، مشددا على ضرورة قطع الإنترنت ووسائل الاتصال المستخدمة لنقل المعلومات والرسائل، والمساعدة في التوجيه وخلق الاستمرارية، واستمرارية المشروع.

2 - شلل مراكز القيادة والسيطرة الحكومية ومهاجمة جميع العوامل المسؤولة عن خلق صورة الوضع وعمل الآليات المختلفة لضبط النظام والحفاظ على الأمن، مثل الشرطة والأمن الداخلي، الوزارات الحكومية، البلديات سلطات.

3 - تحييد الآليات الأمنية وتعطيل قدرتها على العمل كأنظمة تنظيمية.

4- شل هيئات إنفاذ القانون بالتوازي مع الجهود ضد الشرطة وآليات الأمن، بجانب العمل على تحييد المحاكم ومنشآت السجون المفتشين والهيئات الإشرافية وجامعي الضرائب والسلطات الحكومية الأخرى.

5 - إغلاق الخدمات الأساسية الموجودة في جميع أنحاء القطاع وليس فقط في مناطق القتال مثل البنوك والصرافون (بديلا للبنوك) والمنافذ الحدودية والمؤسسات التعليمية وغيرها.