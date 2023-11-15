عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق يكشف مخطط إسقاط حكم حماس في غزة

مئير بن شبات
مئير بن شبات

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق، ورئيس معهد الاستراتيجية الصهيونية و الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية حددت هدفين للحرب على غزة، وهما: تدمير قدرات حماس الحكومية والعسكرية، والثاني عودة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وأضاف بن شبات، بحسب القناة ال12 العبرية، أن تحقيق هذه الأهداف لن يكون في مسار واحد ومحدد، بل سيشمل العديد من الإجراءات المستمرة.

وأوضح مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق، أن انهيار حكم حماس ينظر إليه في إسرائيل خطأ على أنه هدف تصريحي ومجرد، مشيرا إلى أن إسقاط حكم حماس هو بالتحديد الهدف الذي سيرمز إلى التغيير الجذري في قطاع غزة.

وحول معني “إسقاط حكم حماس” قال بن شبات أنه حرمان حماس من القدرة على تشغيل الآليات الحكومية وتقديم أي خدمات للفلسطينيين في قطاع غزة أو فرض توجيهاتها عليهم مع مرور الوقت.

وفيما يتعلق بخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإسقاط حكومة حركة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حدد بن شبات 5 نقاط وهما كما يلي:

1 - العزلة الجسدية للقيادة والانفصال عن الشعب، وقال إن إخفاء القادة يخلق بالفعل حاجزا بينهم وبين الشعب، مشددا  على ضرورة قطع الإنترنت ووسائل الاتصال المستخدمة لنقل المعلومات والرسائل، والمساعدة في التوجيه وخلق الاستمرارية، واستمرارية المشروع.

2 - شلل مراكز القيادة والسيطرة الحكومية ومهاجمة جميع العوامل المسؤولة عن خلق صورة الوضع وعمل الآليات المختلفة لضبط النظام والحفاظ على الأمن، مثل الشرطة والأمن الداخلي، الوزارات الحكومية، البلديات سلطات.

3 - تحييد الآليات الأمنية وتعطيل قدرتها على العمل كأنظمة تنظيمية.

4- شل هيئات إنفاذ القانون بالتوازي مع الجهود ضد الشرطة وآليات الأمن، بجانب العمل على تحييد المحاكم ومنشآت السجون المفتشين والهيئات الإشرافية وجامعي الضرائب والسلطات الحكومية الأخرى.

5 - إغلاق الخدمات الأساسية الموجودة  في جميع أنحاء القطاع وليس فقط في مناطق القتال مثل البنوك والصرافون (بديلا للبنوك) والمنافذ الحدودية والمؤسسات التعليمية وغيرها.

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق رئيس معهد الاستراتيجية الصهيونية مئير بن شبات إسقاط حكم حماس قطاع غزة حكومة بنيامين نتنياهو الاسري الاسرائيليين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام القادمة

موقفتش جنبي عكس أم أولادي.. هشام ربيع يعلن انفصاله عن بوسي

سيول وصواعق.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لأهل المدينة المنورة

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن مصير فتوح في الزمالك

ترشيحاتنا

استشاري: مقابر جماعية في غزة خوفا من انتشار الأوبئة والأمراض| شاهد

وزيرا التنمية المحلية والري يراجعان موقف المعدات الخاصة بإدارة الأزمات بالمحافظات

استعدادًا للشتاء.. آمنة يوجه بإنهاء صيانة معدات المحافظات كافة

المشدد 5 سنوات لمدير المتابعة الميدانية لحي العمرانية و4 أعوام لشريكه بتهمة الرشوة

هل انقطاع العلاقة بين الرجل وزوجته يعد طلاقا؟.. أمين الإفتاء يرد

الأطفال مقابل الأطفال.. صفقة تبادل أسرى مقترحة بين إسرائيل وحماس| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023|سحر وجاذبية عالية

إعلام الاحتلال ينشر صورة لصلاة الجنود على شاطئ غزة.. حقيقية أم مفبركة؟

واقعة تعد الأغرب لاستخدام التيك توك للعثور على طفلة مفقودة ..تفاصيل

بدون رجيم أو جراحة.. سيدة تفقد 35 كيلوجرام من وزنها في وقت قياسي

فيديو

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ