عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وقف 11 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة بالسنطة

تعديات ومخالفات بناء
تعديات ومخالفات بناء الغربية

أحبطت رئاسة مركز ومدينة  السنطة بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، مخالفات تعد وبناء، بوقف 11 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى  المدينة وقرى بالمركز، وذلك خلال  24 ساعة.

txt

إصابة 5 طلاب في انقلاب سيارة سوزوكي على طريق بسيون - طنطا

وأوضحت منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 11 حالة لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

txt

اليوم .. محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته بالزيت المغلي في المحلة

وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

رئاسة مركز رئاسة مركز ومدينة السنطة روى سوز سول زراعية سيارة سيارة سوزوكي سيون خلال 24 ساعة ديد ريق سيار طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام القادمة

بيان عاجل من حماس بعد قرار دولة بليز تعليق علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل

موقفتش جنبي عكس أم أولادي.. هشام ربيع يعلن انفصاله عن بوسي

سيول وصواعق.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لأهل المدينة المنورة

موضوعات متعلقة

رئيس العامة لتعليم الكبار يشارك في احتفالية جامعة طنطا

ترشيحاتنا

ضوابط صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي الصفوف الأولى لعام 2023/2024.. تعرف عليها

ارتفاع كبير في طلبات ترخيص الأسلحة داخل إسرائيل منذ 7 أكتوبر

تسريب مذكرة سرية عن حجم الجرائم الإسرائيلية في غزة يثير غضب البرلمان الهولندي

القاهرة الإخبارية تعرض اللقطات الأولى لاقتحام الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء

خصم لن يتكرر على Galaxy S22 Ultra.. اعرف سعره فى السعودية

أنا مريض ومحتاج للدعم| بكاء عمرو وردة يكشف معاناته وحقيقة فسخ عقده مع فاركو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمظهر فريد وأسلوب تربية رائع.. شاهد الغراب الفائز بلقب «طائر القرن»

أنا مريض ومحتاج للدعم| بكاء عمرو وردة يكشف معاناته وحقيقة فسخ عقده مع فاركو

في عيد ميلادها .. 5 صور نادرة لـ سميرة أحمد

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023|سحر وجاذبية عالية

فيديو

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ