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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقتل ضابطين في اشتباكات بغزة خلال الليلة الماضية.. تفاصيل

غزة
غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن الإعلام الإسرائيلي أعلن مقتل ضابطين في اشتباكات بغزة خلال الليلة الماضية.

وأبلغت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، الطاقم الطبي في مجمع الشفاء، غرب مدينة غزة، بنيتها اقتحام المجمع، الذي تحاصر داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين، لليوم السادس على التوالي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وكان مجمع الشفاء الطبي يضم 1500 مواطن بين طواقم طبية ومرضى وجرحى من ضمنهم أطفال خدج ونحو 4 آلاف نازح، في ظروف صعبة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وخروج المستشفى عن الخدمة بعد نفاد الوقود.

ويتعرض مجمع الشفاء الطبي لحصار مشدد لليوم السادس على التوالي، وخرج عن الخدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي والمياه بسبب نفاد الوقود، وعدم السماح لمركبات الإسعاف من الخروج منه أو الدخول إليه، كما تعرضت معظم مبانيه للقصف من قبل طائرات الاحتلال ومدفعيته، إضافة إلى استهداف البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك محطة الأوكسجين، وخزانات المياه والبئر، ومركز القلب والأوعية الدموية، وجناح الولادة.

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي القاهرة الإخبارية الطاقم الطبي الشفاء الشفاء الطبي طائرات الاحتلال وكالة الأنباء الفلسطينية

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