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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم جباليا

شهداء
شهداء

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، باستشهاد 4 في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مركز إيواء بمخيم جباليا، وسط أنباء عن إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا وسط مخيم جباليا شمالي غزة.

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وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّه لا توجد معلومات عن وجود رهائن بمستشفى الشفاء في غزة وعمليات التمشيط متواصلة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات غاشمة أسقطت عشرات الشهداء والجرحى، بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منطقة «الفالوجا» في مخيم جباليا بقطاع غزة، لتنضم أسماء جديدة إلى قائمة ضحايا القصف، على مدار ما يزيد على 23 يومًا.

وجريمة جباليا التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، أسقطت ما يزيد على 400 فلسطيني بين شهيد وجريح، وعادت لتعميق الجراح بقصف المخيم مجددًا، وإسقاط عشرات الضحايا.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للمستشفيات، حيث تعرض محيط مجمع الشفاء الطبي لقصف مدفعي عنيف وإطلاق نار.

كما أطبقت الآليات العسكرية الإسرائيلية حصارها على المجمع الذي يتواجد فيه جرحى ومرضى ونازحون، في ظروف صعبة مع انقطاع التيار الكهربائي وخروج المستشفى عن الخدمة بعد نفاد الوقود.

كما أطلقت قنابل مضيئة في محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

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