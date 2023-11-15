بإطلالة عصرية.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها  

شاركت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال صورا جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” من دبي، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

تفاصيل إطلالة أنابيلا هلال

وظهرت أنابيلا هلال، وهي ترتدي تيشبرت باللون الأبيض بنصف كم، وعليه جيب طويل باللون الأخضر ومزينة بالورود وبنهايات من الشراشيب، واختارت حذاءً ناعما باللون الأبيض.

واختارت أنابيلا هلال ترك خصلات شعرها منسدلة عبر كتفيها بتسريحة ويفي انسيابية وناعمة.

وأكملت انابيلا هلال إطلالتها بالاعتماد على الألوان الترابية في وضع المكياج، فقد اختارت اللون الكشميري القاتم كأحمر شفاه، مع اختيار الكحل الأسود، والماسكرا، والآي شادو بألوان ترابية على شكل السموكي آيز لتبرز جمال عينيها.

واختارت أنابيلا إكسسوارات رقيقة تتناسب مع إطلالتها، فقد اكتفت بخواتم من الألماس وساعة يد باللون الأسود، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

أنابيلا هلال

أنابيلا هلال

أنابيلا هلال