عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة بنها ضمن أفضل الجامعات العربية طبقا لتصنيف التايمز البريطاني 2023

تصنيف التايمز البريطاني
تصنيف التايمز البريطاني

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي، قد أعلن نتيجة إصداره الثالث لتصنيف الجامعات بالعالم العربي لعام 2023، وأن جامعة بنها قد جاءت على مستوى جامعات العالم العربي الذي تم تصنيفهم في هذا الإصدار بالفئة الـ(61-70) ضمن 313 جامعة ومؤسسة تعليمية في 18 دولة عربية وهم (مصر والسعودية، والإمارات، والكويت، والعراق، وتونس، والجزائر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وقطر، وعمان، والبحرين، اليمن، الصومال، ليبيا)، كما تم إدراج 106 مؤسسة أخرى بحالة "مراسل"، كما أحتلت الجامعة محلياً المركز الـ(13) مع جامعتي سوهاج والجامعة البريطانية، على مستوى 37 جامعة مصرية تم تصنيفها في هذا الإصدار.


واشار الجيزاوي إلى أن تصنيف التايمز البريطاني لجامعات العالم العربي يعتمد على نفس منهجية تصنيف التايمز لجامعات العالم مع إجراء بعض التعديلات وتضمين بعض المقاييس الجديدة لتعكس ميزات ومهام الجامعات في المنطقة العربية، حيث يستند إلى ثلاثة عشر مؤشراً لقياس أداء الجامعات في خمسة محاور هي التدريس والبحث العلمي، والاستشهادات المرجعية، والسمعة الدولية والدخل من الصناعة.

جامعه الاستشهادات المرجعية التايمز البريطاني الجامعات العربية الدكتور ناصر الجيزاوى تصنيف التايمز البريطاني تصنيف الجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

القاهرة الإخبارية تعرض اللقطات الأولى لاقتحام الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء

الظهير الأيسر لبيراميدز يرغب في الانضمام للأهلي

مدرب سلة الأهلي يكشف حقيقة الاعتداء على أوجستي في مباراة الزمالك.. فيديو

موضوعات متعلقة

مصرع طفلة وإصابة والديها فى حادث تصادم على الطريق الحر بالقليوبية

الجيزاوي يستقبل أعضاء مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها

وكيل صحة القليوبية يتفقد المركز الإقليمي لنقل الدم بأسنيت

محافظ القليوبية : 644 منفذا ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

اليوم.. الحكم على المتهمين بإنهاء حياة شخص لسرقته في القليوبية

وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفي بهتيم المركزي وينذر مديره لضعف الإشراف

اليوم النطق بالحكم في قضية مصرع خفير على يد 5 متهمين بالقليوبية

لحيازته 19 لفافة هيروين.. المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

ترشيحاتنا

ظاهرتان جويتان| الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم الأربعاء

الخارجية الإسرائيلية تكشف سبب اقتحام مستشفي الشفاء في غزة

تشغيل قطارات جديدة بين كفر الشيخ والقاهرة- الإسكندرية

حالتان لا يجوز للرجل فيهما الزواج.. العلماء يحددون الضوابط الشرعية

الأمم المتحدة تدين تصرفات جيش الاحتلال بمجمع الشفاء في غزة

بسبب إسرائيل.. 500 مسؤول من الأمن القومي وFBI والعدل يتمردون على بايدن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراضه تظهر في مراحل مبكرة.. علامات الإصابة بسرطان الرحم| تعرف عليها

معماري إندونيسي يحول قطعة أرض مهملة لأنحف فندق في العالم.. شاهد

بإطلالة عصرية.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها  

طرق فعالة تحميك من الإصابة بمرض السكري النوع الثاني.. اتبعها

فيديو

بمشاركة 400 عارض عالمي|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ