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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لتعزيز التعاون الاقتصادي.. وزير التجارة يجري مباحثات مع نظرائه من كينيا وساحل العاج ورواندا

صدى البلد

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، سلسلة لقاءات مكثفة مع كل من ريبيكا ميانو وزيرة التجارة والصناعة والاستثمار الكينية و جين كريسيستومي وزير التجارة والصناعة الرواندي، و سليمان ديارا سوبا وزير التجارة والصناعة بساحل العاج، وذلك لبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وهذه الدول، كما التقى الوزير كل من  وامكيلي ميني سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية والسفير ألبرت موتشانجا مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الافريقي الى جانب  باميلا كوك المدير التنفيذي لمركز التجارة العالمي، وقد حضر اللقاءات الوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وقال الوزير إن لقائه مع ريبيكا ميانو وزيرة التجارة والصناعة والاستثمار الكينية تناول تأكيد الجانب المصري على اهمية الاسراع بتنفيذ وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية باعتبارها محوراً أساسياً من محاور زيادة معدلات التجارة البينية الافريقية، كما تطرق اللقاء إلى بعض القيود الاستثنائية التي فرضتها كينيا مؤخراً على وارداتها من الخارج وتضررت منها الصادرات المصرية.

 

وأشار سمير إلى أن جين كريسيستومي وزير التجارة والصناعة الرواندي أكد ضرورة التعجيل بتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية ودخولها حيز النفاذ بشكل كامل، إلى جانب مطالبة الجانب الرواندي بموافاة الوزارة بقائمة اهم المعارض المنظمة في رواندا لحث الشركات المصرية على الاشتراك فيها بهدف زيادة حجم التجارة البينية بين مصر ورواندا.

وأوضح الوزير ان اللقاء مع سليمان ديارا سوبا وزير التجارة والصناعة بساحل العاج استعرض حجم التجارة البينية بين مصر وكوت ديفوار واهمية العمل على زيادته في ظل الامكانات الكبيرة التي تتمتع بها ساحل العاج من حيث الناتج القومي الاجمالي والثروات الطبيعية، فضلاً عن التأكيد على رغبة الجانب المصري في عقد اللجنة التجارية المصرية الايفوارية المشتركة في أقرب وقت ممكن، مرحباً ببحث فرص استيراد المنتجات الايفوارية المتميزة لا سيما وأن وزارة الزراعة المصرية قد اعتمدت مؤخراً ساحل العاج كأحد المصادر المعتمدة لاستيراد الأقطان.

ووجه  سليمان ديارا سوبا وزير التجارة والصناعة بساحل العاج الدعوة للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لعقد اللجنة التجارية المشتركة بالعاصمة الايفوارية ابيدجان العام المقبل.

 

والتقى الوزير  وامكيلي ميني سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية AFCFTA، حيث تناول اللقاء ضرورة التعجيل بتنفيذ وتفعيل الاتفاقية بما يسهم في زيادة مستويات التجارة البينية الافريقية الحالية وجذب الاستثمارات الاجنبية للقارة، مشيراً إلى أن اللقاء تناول مبادرة التجارة الموجهة التي أطلقتها أمانة الاتفاقية في يوليو ٢٠٢١ والتي تشهد اقبالاً كبيراً من الدول الاعضاء على الانضمام اليها ومن المنتظر ان يبلغ عدد اعضاءها حوالي ٣١ دولة مع بداية الربع الاول من العام المقبل.

ولفت سمير إلى أن اللقاء أكد اهمية العمل علي تحديث البنية التحتية الافريقية من الطرق الرئيسية والمحاور الطولية والعرضية التي تربط اجزاء القارة وغيرها من مشروعات البنية الاساسية التي تعزز المناخ المواتي لتفعيل الاتفاقية حيث اقترح سكرتير عام الاتفاقية استضافة مصر لمائدة مستديرة علي مستوي رؤساء الدول الافريقية برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك فيها مؤسسات التمويل الافريقية والوكالات الافريقية المتخصصة وتتولي أمانة الاتفاقية بالتنسيق مع مصر تنظيمها بهدف تحفيز مشروعات البنية الاساسية في افريقيا وتوفير التمويل اللازم لها.

كما التقى الوزير السفير ألبرت موتشانجا مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الافريقي لبحث سبل تفعيل تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية خاصة وان موضوع العام الحالي لقمة الاتحاد الافريقي هو تفعيل وتعجيل تطبيق الاتفاقية.

وفي ختام لقاءاته التقى سمير  باميلا كوك المدير التنفيذي لمركز التجارة العالمي ITC حيث استعرض الاجتماع اهم البرامج التي ينفذها مركز التجارة العالمي مع مصر وعلى رأسها برنامج She Trades بهدف تمكين صغار رائدات الاعمال وغيرها من البرامج التي تستهدف تعزيز سلاسل القيمة الداخلية في قطاعات المنسوجات والصناعات الدوائية والمنتجات الزراعية والسيارات.

وفي سياق متصل نظم جهاز التمثيل التجاري فعاليات اليوم الوطني المصري Egypt Country Day في إطار فعاليات النسخة الثالثة للمعرض الافريقي للتجارة البينية وذلك تحت رعاية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بحضور عدد من ممثلي مجتمع الاعمال المصري وممثلي السفارات الاجنبية والافريقية.

وقد تضمنت فعاليات اليوم الوطني كلمات افتتاحية لأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وكذا الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب ورئيس لجنة افريقيا باتحاد الصناعات المصرية، كما تضمنت الفعاليات عروض تقديمية لعدد من القطاعات الرائدة في مصر وقصص نجاح بعض الشركات الممثلة لهذه القطاعات في افريقيا.

واختتمت فعاليات اليوم الوطني بجلسة نقاشية حول "منطقة التجارة الحرة الافريقية بين الأثر والتطبيق" شارك فيها الوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والسفير ألبرت موتشانجا مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الافريقي و كانايو أواني نائب رئيس البنك الافريقي للتصدير والاستيراد والسفير اشرف سويلم مساعد وزير الخارجية للمنظمات الافريقية ومبعوث السيد رئيس الجمهورية لدى النيباد والذي أدار الجلسة وكذا  ناردوس بيكيلي المدير التنفيذي للوكالة الافريقية للتنمية AUDA-EPAD والدكتورة مني الجرف مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

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