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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وصول رامي جمال وتامر عاشور إلى السعودية استعدادا لحفل ليلة الدموع

رامي جمال
رامي جمال

وصل كل من تامر عاشور ورامي جمال إلى العاصمة السعودية الرياض استعدادا لإحياء حفل ليلة الدموع والذي يقام يوم 16 نوفمبر.

الحفل يقام على مسرح أبو بكر سالم ومن المفترض أن يبدأ الثنائى فى عمل البروفات الخاصة بالحفل، بمصاحبة المطرب آدم الذي وصل ايضا منذ قليل إلى الرياض.

 

أسعار تذاكر حفل ليلة الدموع

 

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل باكثر من فئة وطرحت أسعار التذاكر بأكثر من فئة الأولى وهي الفئة الفاخرة وتصل سعرها 1850 ريالا والفئة الثانية فئة الغرفة الفاخرة ل10 أفراد وتصل سعرها 1800 ريالا اما الفئة الثالثة فئة كبار الشخصيات تصل سعرها إلى 1450 ريالا سعودي والفئة  الرابعة فئة تصل سعرها إلى 650 ريالا والفئة الخامسة بـ390 ريالا والفئة السادسة والأخيرة تصل سعرها إلى 250 ريالا

 

قبول استئناف رامي جمال ضد المنتج الليبي

وقضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف رقم 3262 لسنة 27 ق شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان إعلان المستأنف رامي جمال بصحيفة الدعوى وبطلان الحكم المستأنف وبرفض طلب المستأنف ضده عدنان حسن محمد العسبلي بإلزام المستأنف بأن يؤدي له التعويض المناسب وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة.

وأقام عدنان حسن محمد العسبلي ومحله المختار ياسر قنطوش المحامي دعواه المبتدأه ضد الفنان رامي جمال والتي قيدت تحت رقم 5023 لسنة 2022 مدني كلي شمال القاهرة بقصد الحكم بطلباته المبينة بختام دعواه المستأنف حكمها وهي:-

بإلزام المستأنف رامي جمال بان يدفع للمستأنف ضده عدنان حسن محمد العسبلي مبلغ  خمسة عشر ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد

تامر عاشور رامي جمال الرياض حفل ليلة الدموع

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