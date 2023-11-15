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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو شاشة موبايلك فيها خدوش هتعرف تصلحها بمعجون أسنان فقط..الطريقة هنا

لو شاشة موبايلك فيها
لو شاشة موبايلك فيها خدوش..هتعرف تصلحها بمعجون أسنان فقط..ال

من الطبيعي أن تتعرض شاشة الهاتف الذكي إلى الخدوش مع الاستخدام اليومي، خاصةً إذا لم يتم استخدام واقي شاشة. وبينما قد تبدو هذه الخدوش غير مهمة، إلا أنها يمكن أن تؤثر على مظهر الهاتف وسهولة استخدامه.

وهناك العديد من الطرق لإصلاح خدوش شاشة الهاتف، بما في ذلك استخدام منتجات تجارية محددة أو الذهاب إلى مركز صيانة متخصص. ومع ذلك، هناك طريقة بسيطة وفعالة يمكن أن تساعدك على إصلاح الخدوش السطحية في شاشة هاتفك باستخدام معجون أسنان فقط.

 

الخطوات

 

• قم بتنظيف شاشة الهاتف جيدًا باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بمنظف لطيف.

• ضع كمية صغيرة من معجون الأسنان على قطعة قماش ناعمة أخرى.

• افرك قطعة القماش برفق على شاشة الهاتف بحركات دائرية.

• قم بإزالة أي بقايا معجون أسنان باستخدام قطعة قماش مبللة.

• قم بفحص شاشة الهاتف بحثًا عن أي خدوش متبقية.

 

نصائح

 

• استخدم معجون أسنان غير ملون، حيث يمكن أن تترك بعض أنواع معجون الأسنان الملون آثارًا على شاشة الهاتف.

• لا تضغط بقوة عند فرك شاشة الهاتف، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الشاشة.

• إذا كانت الخدوش عميقة جدًا، فقد لا تتمكن من إزالتها باستخدام معجون الأسنان.

نتائج

في معظم الحالات، يمكن أن يساعدك استخدام معجون الأسنان على إزالة الخدوش السطحية في شاشة الهاتف، مما يحسن مظهرها وسهولة استخدامها. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الطريقة قد لا تكون فعالة مع جميع أنواع الخدوش.

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