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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايل سامسونج للشباب في 2023 بسعر مناسب

أفضل موبايل سامسونج
أفضل موبايل سامسونج للشباب في 2023 بسعر مناسب

كشفت شركة سامسونج في وقت سابق من هذا العام عن سلسلة هواتف Galaxy A الجديدة، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الهواتف بأسعار مختلفة لتناسب جميع الاحتياجات. وبالنسبة للشباب الذين يبحثون عن هاتف بسعر مناسب مع أداء جيد وميزات رائعة، فإن أفضل خيار هو هاتف Galaxy A34.

 

مواصفات هاتف Galaxy A34

 

يأتي هاتف Galaxy A34 بشاشة Super AMOLED مقاس 6.6 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 90 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة. كما أنه يعمل بمعالج MediaTek Dimensity 1080 القوي، والذي يضمن أداءً سلسًا حتى عند تشغيل الألعاب أو التطبيقات الثقيلة.

أفضل موبايل سامسونج للشباب في 2023 بسعر مناسب

أما بالنسبة للكاميرات، فإن هاتف Galaxy A34 يتميز بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 48 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، و8 ميجابكسل للكاميرا فائقة الاتساع، و5 ميجابكسل للكاميرا الماكرو. كما أنه يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويأتي هاتف Galaxy A34 ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، والتي توفر عمرًا طويلًا للبطارية حتى مع الاستخدام المكثف. كما أنه يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

 

سعر هاتف Galaxy A34

 

يتوفر هاتف Galaxy A34 في مصر بسعر يبدأ من 11 ألف جنيه مصري.

 

إذا كنت تبحث عن أفضل موبايل سامسونج للشباب في 2023 بسعر مناسب، فإن هاتف Galaxy A34 هو الخيار الأفضل لك. فهو يوفر أداءً جيدًا وميزات رائعة وبسعر معقول.

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