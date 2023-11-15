صحة الإسكندرية: مليونا خدمة مجانية منذ بداية حملة «100 يوم صحة»

أعلنت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية “100 يوم صحة” خلال الـ141 يوماً الماضية بالمحافظة 2 مليون و76 ألفا.

وتشمل الحملة الخدمات الوقائية وهي التطعيمات وخدمات صحة البيئة والأغذية، والمبادرات الصحة العامة والقوافل العلاجية، وخدمات تنظيم الأسرة والثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية.

كما تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لـ 571 ألفاً و87 مواطنا، واستفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية “القولون - الرئة - البروستاتا - عنق الرحم” 139 ألفا و630 مواطنا.

وقد بلغ إجمالي المترددين على القوافل العلاجية 120 ألفاً و734، وإجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة 241 ألفاً و539 سيدة، وبلغ عدد متلقي التوعية من خلال فرق الثقافة الصحية 263 ألفاً و26 مواطنا، بالإضافة إلى 94 ألفاً و611 من خلال فرق ندوات الإعلام والتربية السكانية.

كما تم تقديم خدمات التطعيم لـ 359 ألفاً و158 طفلا، والمرور على 5058 منشأة غذائية، وسحب 6874 عينة من الأغذية والمشروبات.

جدير بالذكر أنه مضى 141 يوماً ومتبقٍ 59 يوماً أخرى على انتهاء حملة “100 يوم صحة” بعد مدها 100 يوم إضافية.

ووجهت الدكتورة غادة ندا الشكر لجميع الفرق الطبية المشاركة في حملة “100 يوم صحة” بالإسكندرية، نظرًا لجهودهم المبذولة في تقديم أفضل وأسرع وأدق خدمة طبية للمواطنين في كل مكان، وتتطلع للمزيد من الجهد من أجل الارتقاء بجميع الخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وفي إطار متابعة الحملة القومية “100 يوم صحة” التي بدأت في الخامس والعشرين من شهر يونيو واستمرت لمدة 100 يوم ثم تم مدها 100 يوم إضافية لتكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية والوقائية بجميع المقرات الثابتة، بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة في جميع أرجاء المحافظة.