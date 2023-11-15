محافظة الجيزة تشن حملات لرفع تعديات المحال والمنشآت التجارية بالطوابق والمنشية وفيصل

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم وشرطة المرافق بسرعة الاستجابة لعدد من الشكاوي الواردة من المواطنين بشأن تضررهم من وجود إشغالات وتعديات على أرصفة المشاة والطرق العامة من المحال والمنشآت التجارية بمناطق الطوابق والمنشية والدكتور لاشين بفيصل.

وجاءت الاستجابة الأولي للشكاوي من تواجد اشغالات للمحال العامة ووضع أوتاد حديدية من قبل المخالفين بشارع اللوتس متفرع من شارع جلال اللبيني فيصل وتم رفع وازالة التعديات والاوتاد الحديدية مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وجاءت الاستجابه الثانية بشن حملة مكبرة شملت شوارع الشهيد أحمد حمدي بالطوابق فيصل - المنشية - الدكتور لاشين " وتم خلالها رفع العديد من الاشغالات الموجودة بنهر الطريق ، وكذا رفع تعديات المحلات والمطاعم من علي أرصفة المشاة والتي شملت كراسي وترابيزات واستاندات وتم التحفظ عليها وإيداعها بمخازن الحي .

وتم التنبيه علي أصحاب المحلات الموجودة بالشوارع محل الشكوي بضرورة بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي علي أرصفة المشاه وفي حال عدم الإلتزام سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

وجاءت الاستجابة الثالثة بتمهيد ورفع كفاءة شارع اولاد غنيم أمام شارع حسن محمد بفيصل وإعادة الشي لاصله بفرد طبقة من الدقشوم والأسفلت وذلك في اطار الاستجابة للشكوى التي تلقتها الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة والمتضمنة وجود هبوط أرضي في الشارع محل الشكوى.

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